09.07 21:10 MIGnews.com

ХАМАС: ЦАХАЛ еще не оправился от шока войны 2014 года

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ХАМАС выпустил заявление, посвященное пятой годовщине окончания операции Нерушимая Скала.ХАМАС в заявлении напомнил о провале операции израильского спецназа в Хан-Юнис в ноябре прошлого года. В заявлении говорится: “С момента окончания войны приготовления к новой кампании в умах израильтян не остановились ни на минуту. Но они столкнулись с тем же уровнем противодействия Сопротивления, как и в период летней войны 2014 года, последствия которой до сего дня потрясают самые основы оборонного истеблишмента Израиля - при том, что Израиль понятия не имеет об истинных военных возможностях Сопротивления”.