Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Европейская ассоциация опасается давления BDS | Фото:09.07 18:24   MIGnews.com

Европейская ассоциация опасается давления BDS

По сообщениям, в первом в своем роде инциденте европейская академическая ассоциация отменила запланированную конференцию в Израиле из-за опасений, что она подвергнется давлению со стороны кампании бойкота, отчуждения и санкций (BDS).

Об этом во вторник, 9 июля сообщает The Times of Israel.

Через две недели после того, как в прошлом месяце "Европейская сеть по оценке услуг в области психического здоровья" (ENMESH) завершила свое совещание 2019 года решением о проведении следующей конференции в Иерусалиме в 2021 году, председатель исполкома организации в одностороннем порядке отменил эту резолюцию, сообщила газета "Гаарец".

В письме, направленном членам совета директоров, Майк Слэйд сообщил, что принял это решение после поступления нескольких жалоб на место проведения следующей конференции, опасаясь, что деятельность организации в течение следующих двух лет может испытывать проблемы и давление со стороны сторонников бойкота.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:34
Советник Макрона отправился в Иран спасать ядерную сделку
18:27
Биньямин Нетаниягу посетил эскадрилью F-35
18:19
Национально-религиозные партии возобновили альянс
18:15
США призывают Германию к активности в Сирии
18:05
Эфиопские протесты: полиция действовала сдержанно
17:51
Вокалист Coldplay нанес неожиданный визит в Израиль
17:49
EasyJet начнет летать из Тель-Авива в Тулузу
17:36
Поставки ЗРК С-400 будут осуществляться авиацией
17:13
Посол Израиля в Бразилии: я ел лосося, не омара
17:05
Германия не будет отправлять войска в Сирию
16:50
ОАЭ сокращают контингент в Йемене
16:41
Нетаниягу: F-35 достигнут любого места на Ближнем Востоке
16:26
В Амстердаме столкнулись два самолета
16:23
Позиция России в ОПЕК напугала Иран
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus