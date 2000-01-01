Европейская ассоциация опасается давления BDS

По сообщениям, в первом в своем роде инциденте европейская академическая ассоциация отменила запланированную конференцию в Израиле из-за опасений, что она подвергнется давлению со стороны кампании бойкота, отчуждения и санкций (BDS).
Через две недели после того, как в прошлом месяце "Европейская сеть по оценке услуг в области психического здоровья" (ENMESH) завершила свое совещание 2019 года решением о проведении следующей конференции в Иерусалиме в 2021 году, председатель исполкома организации в одностороннем порядке отменил эту резолюцию, сообщила газета "Гаарец".
В письме, направленном членам совета директоров, Майк Слэйд сообщил, что принял это решение после поступления нескольких жалоб на место проведения следующей конференции, опасаясь, что деятельность организации в течение следующих двух лет может испытывать проблемы и давление со стороны сторонников бойкота.