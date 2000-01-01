Опрос: израильтяне верят в успех мирного плана Вашингтона
Большинство израильтян считают, что существует лишь небольшая вероятность того, что мирные усилия президента США Дональда Трампа приведут к израильско-палестинскому мирному соглашению, согласно опубликованному во вторник опросу, пишет The Times of Israel.
Несмотря на пессимизм в отношении того, что конференция в Бахрейне, которая прошла в прошлом месяце, приведет к заключению мирного соглашения, большинство евреев-респондентов ежемесячного индекса "Израильский голос" Института демократии считают, что "экономический мир" является ключом к стабильности в регионе в большей степени, чем уход Израиля с Иудеи и Самарии или подписание официального дипломатического соглашения.
В то время как только 55% израильских евреев считают, что есть небольшая вероятность, что мирная инициатива Трампа закончится сделкой, среди израильских арабов эта цифра составляет 74%. В целом, 70% израильтян считают, что существует небольшая вероятность того, что усилия США все же приведут к соглашению.