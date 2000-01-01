Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











09.07 11:31   MIGnews.com

Палестинцы сломались и прекращают "бойкот" США

Высокопоставленный чиновник в Рамалле сказал в интервью одной газете, что недавно Рамалла в переписке с Вашингтоном договорились о урегулировании ситуации и прекращении бойкота президента Дональда Трампа и его администрации. ПА бойкотирует США с декабря 2017 года, когда Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.

Согласно источнику, делегация высокопоставленных чиновников из Рамаллы во главе с Маджидом Фараджем, главой Службы безопасности ПА, как ожидается, вскоре отправится в Вашингтон для переговоров.

Согласно докладу, одной из причин изменения позиции ПА может быть ее разочарование в арабских странах, которые согласились участвовать в возглавляемой США Бахрейнской конференции, несмотря на призывы Аббаса бойкотировать ее. Одной из целей конференции было оказать давление на Аббаса, чтобы положить конец бойкоту. Видимо, это удалось.

Несмотря на "оттепель" в отношениях сторон, представитель США Джейсон Гринблатт раскритиковал руководство ПА в газете: "Палестинское руководство должно усвоить, что успех конференции в Бахрейне показывает, что есть те, кто верит в мир и в способность палестинского народа создать хорошую и процветающую экономику с помощью многих инвесторов. Это возможность, которую палестинское руководство не должно упускать."


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:20
Пентагон изучил “Российские стратегические намерения”
12:04
"Эфиопские протесты": В Рош Ха Аин задержан погромщик
11:16
Нетаниягу: Иран всегда лгал и хотел иметь ядерное оружие
11:07
Что еще секс-преступник дал Эхуду Бараку?
10:19
Партнерство с Китаем – угроза для суверенитета Таджикистана
10:14
Сирия осудила саммит Израиля, США и России
10:02
Барак собрался извиняться перед арабами Израиля
09:52
Месть таксиста эфиопской общине  
09:06
Без атомной бомбы Австралия – жертва китайского шантажа
09:05
Гринблатт: Трамп должен опубликовать мирный план до выборов
08:54
Видео: в Беэр-Шеве 80-летний водитель въехал в банк  
08:32
Россия и Китай обвиняют США в иранском ядерном кризисе
07:50
В Испании горел завод, пострадали 23 человека
07:47
ПА: Американские послы нарушили Женевскую конвенцию
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus