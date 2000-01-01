09.07 11:31 MIGnews.com

Палестинцы сломались и прекращают "бойкот" США

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Высокопоставленный чиновник в Рамалле сказал в интервью одной газете, что недавно Рамалла в переписке с Вашингтоном договорились о урегулировании ситуации и прекращении бойкота президента Дональда Трампа и его администрации. ПА бойкотирует США с декабря 2017 года, когда Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.Согласно источнику, делегация высокопоставленных чиновников из Рамаллы во главе с Маджидом Фараджем, главой Службы безопасности ПА, как ожидается, вскоре отправится в Вашингтон для переговоров.Согласно докладу, одной из причин изменения позиции ПА может быть ее разочарование в арабских странах, которые согласились участвовать в возглавляемой США Бахрейнской конференции, несмотря на призывы Аббаса бойкотировать ее. Одной из целей конференции было оказать давление на Аббаса, чтобы положить конец бойкоту. Видимо, это удалось.Несмотря на "оттепель" в отношениях сторон, представитель США Джейсон Гринблатт раскритиковал руководство ПА в газете: "Палестинское руководство должно усвоить, что успех конференции в Бахрейне показывает, что есть те, кто верит в мир и в способность палестинского народа создать хорошую и процветающую экономику с помощью многих инвесторов. Это возможность, которую палестинское руководство не должно упускать."