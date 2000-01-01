09.06 10:08 MIGnews.com

ХАМАС угрожает интифадой в случае аннексии Западного берега

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Террористическая организация ХАМАС пригрозила Израилю интифадой в случае, если его суверенитет будет распространен на территории Западного берега.ХАМАС призвал председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса отказаться от соглашений Осло и своих политических, экономических и военных обязательств. Кроме того, террористы хотят разработать план по объединению усилий всех палестинских организаций.Боевики также призывают арабские страны приложить усилия для освобождения ПА и Иерусалима. От Международного уголовного суда террористы потребовали начать расследование "военных преступлений" и "преступлений против человечности", совершенных Израилем.