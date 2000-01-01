09.06 17:00 MIGnews.com

Палестинцы представили "ответный" план на "сделку века"

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Палестинцы представили "ответный план" по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.Об этом во вторник, 9 июня, сообщил премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Штайе."Мы представили встречное предложение "четверке" несколько дней назад", – сказал он.Штайе имел в виду так называемый ближневосточный квартет посредников, в который входят Российская Федерация, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и ООН.Он сказал, что предложил создать "суверенное палестинское государство, независимое и демилитаризованное" с "незначительными изменениями границ, где это необходимо".