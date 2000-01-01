Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












В Израиль прибудет второй борт из ОАЭ с гумпомощью для ПА | Фото:09.06 16:39   MIGnews.com

В Израиль прибудет второй борт из ОАЭ с гумпомощью для ПА

В Израиль прибудет второй самолет Объединенных Арабских Эмиратов с очередной гуманитарной помощью для палестинцев.

По данным Etihad Airways, помощь включает медикаменты и необходимое оборудование для борьбы со смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.

Борт прибудет, как и в предыдущий раз, в международный аэропорт имени Бен-Гуриона. В ООН пояснили, что самолет с гуманитарной помощью из ОАЭ является второй из ранее запланированных партий груза.

После таможенного оформления содержимое будет переправлено на хранение в морской порт Ашдода, где уже хранится первая часть.

Что примечательно, ранее руководство Палестинской автономии заявило, что не примет гумпомощь из ОАЭ, поскольку доставка согласовывалась с Израилем.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:21
Столтенберг: из-за РФ НАТО нужно усиление
17:00
Палестинцы представили "ответный" план на "сделку века"
15:57
Производитель ракет предскажет состояние больных COVID-19
15:35
Германия не введет санкции за аннексию Западного берега
14:53
В Иране казнят "виновника" смерти Сулеймани
14:32
Нетаниягу поговорил с премьерами Чехии и Болгарии
14:11
Пострадавшим за сотрудничество с Израилем дадут компенсацию
13:55
Мигранты и вспышка коронавируса в Тель-Авива
13:50
Израиль - на третьем месте в рейтинге борьбы с COVID-19
13:26
Ганц просит отложить принятие закона о призыве
13:08
Еще две страны приняли определение антисемитизма
12:47
Пекин не является противником, - Столтенберг
12:05
Гарвард: COVID-19 мог появиться в Китае еще прошлым летом
11:44
Иран: открыт сезон охоты на беглых финансистов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  