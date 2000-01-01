09.06 16:39 MIGnews.com
В Израиль прибудет второй борт из ОАЭ с гумпомощью для ПА
В Израиль прибудет второй самолет Объединенных Арабских Эмиратов с очередной гуманитарной помощью для палестинцев.
По данным Etihad Airways, помощь включает медикаменты и необходимое оборудование для борьбы со смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.
Борт прибудет, как и в предыдущий раз
, в международный аэропорт имени Бен-Гуриона. В ООН пояснили, что самолет с гуманитарной помощью из ОАЭ является второй из ранее запланированных партий груза.
После таможенного оформления содержимое будет переправлено на хранение в морской порт Ашдода, где уже хранится первая часть.
Что примечательно, ранее руководство Палестинской автономии заявило, что не примет гумпомощь из ОАЭ, поскольку доставка согласовывалась с Израилем.
Поделиться
Все по теме
Комментарии