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Штайе: ПА объявит государство `Палестина` после аннексии | Фото:09.06 15:28   MIGnews.com

Штайе: ПА объявит государство "Палестина" после аннексии

Палестинская автономия "предпримет шаги по провозглашению независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", если Израиль объявит о распространении суверенитета над частями Западного берега 1 июля.

Об этом заявил премьер-министр ПА Мохаммад Штайе во вторник, 9 июня в беседе с иностранными журналистами в Рамалле.

По его словам, реакция Палестинской автономии на планы Израиля была разделена на две фазы: до 1 июля и после 1 июля.

А в случае, когда премьер-министр Биньямин Нетаниягу провозгласит аннексию, ПА начнет кампанию "по мобилизации международной поддержки и признанию нового государства".

"Аннексия представляет угрозу жизни и благополучию простых палестинцев. Создание ПА не было ничьим подарком. Она была создана благодаря настойчивости и готовности к самопожертвованию со стороны палестинцев. Если Израиль планирует уничтожить Палестинскую автономию, у нас есть право на сопротивление. Мы боремся против оккупации и за создание самостоятельного и процветающего государства", – сказал Штайе.

Он добавил, что осуществление плана Израиля будет "серьезным нарушением соглашений с ПА". Штайе также отметил, что большинство стран выступает против распространения суверенитета.

А вопрос остается лишь в том, насколько будет жесткой реакция со стороны международного сообщества. Лидер кабинета ПА также призвал журналистов повлиять на мировых лидеров и остановить Израиль.


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