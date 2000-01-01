Катар поддержит любой мирный план, одобренный палестинцами
Катар примет любой мирный план на Ближнем Востоке, приемлемый для палестинцев, заявил в воскресенье министр иностранных дел шейх Мухаммед бин Абдулрахман аль-Тани, предупредив, что палестинцам не может быть навязано какое-либо решение под руководством США.
"Насколько мы видим, сейчас между палестинцами и США существует разрыв", - сказал глава МИД полуостровного эмирата журналистам в Лондоне. "Наша позиция остается очень твердой: мы собираемся поддержать любой план, который палестинцы готовы принять".
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер заявил в интервью на прошлой неделе, что палестинцы заслуживают "самоопределения", но не поддержал палестинскую государственность.
Напомним, что Вашингтон намерен представить экономическую часть своего плана на конференции в Бахрейне в июне.
Между тем, палестинцы уже отвергли ту часть "сделки века", которая посвящена мирному урегулированию, и призвали арабские государства бойкотировать конференцию.