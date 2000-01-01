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Власти США отменили депортацию активиста ХАМАСа | Фото:09.06 18:45   MIGnews.com

Власти США отменили депортацию активиста ХАМАСа

Активист ХАМАСа, который говорит, что боится пыток со стороны израильских властей, вернулся в США после того, как приказ судьи заставил иммиграционные власти отменить его депортацию и вывести его из Израиля.

Об этом в воскресенье, 9 июня сообщает The Times of Israel.

Абд аль-Халим аль-Ашкар отсидел 11 лет за отказ дать показания большому жюри, расследующему деятельность ХАМАСа.

В 2005 году он претендовал на то, чтобы стать преемником Ясира Арафата на посту председателя Палестинской администрации.

Согласно судебным документам и интервью, власти США арестовали Ашкара во вторник и быстро депортировали его на чартерном рейсе после того, как он ввел его в заблуждение по поводу необходимости сообщать в иммиграционный офис для обработки документов.

В четверг 60-летний Ашкар вернулся в США. Сейчас он находится в следственном изоляторе в Боулинг-Грин, штат Вирджиния, поскольку его дело ожидает ускоренного решения от 4-го окружного апелляционного суда США в Ричмонде.

По данным источников, самолет приземлился в Израиле, где, как говорят американские чиновники, они планировали передать Ашкара палестинским властям.

Но адвокаты Ашкара заявили представителям фемиды, что их подзащитный может быть захвачен израильтянами или передан Израилю властями ПА.

После слушания окружной судья США Т.С. Эллис III издал постановление, в котором заявил, что он не имеет права вмешиваться в депортацию, но обеспокоен тем, что иммиграционная и таможенная служба не выполняет депортацию должным образом. Однако он сказал, что обеспокоен тем, что иммиграционная и таможенная служба не выполняет депортацию должным образом. В приказе Ашкара о высылке указано, что его депортируют в Иорданию, поэтому Эллис запретил иммиграционным властям каким-либо образом передавать Ашкара израильским властям.


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