Германия и Иордания заявили о поддержке мирного процесса
В воскресенье высокопоставленные дипломаты Германии и Иордании вновь подтвердили поддержку своих стран в урегулировании израильско-палестинского конфликта в рамках двух государств в преддверии долгожданного мирного плана США.
"Мы по-прежнему согласны с тем, что достижение компромисса двух государств путем переговоров является единственным решением", - заявил министр иностранных дел Германии Хейко Маас на пресс-конференции в Аммане со своим иорданским коллегой Айманом Сафади.
Сафади подтвердил, что "решение с двумя государствами - единственный способ положить конец конфликту".
Министры Германии и Иордании также подчеркнули важность агентства Организации Объединенных Наций для палестинских беженцев.
США намерены изложить экономическую составляющую своего долгожданного мирного плана на Ближнем Востоке 25 и 26 июня в Бахрейне, где арабские государства Персидского залива, как ожидается, озвучат свои предложения по стимулированию проблемной палестинской экономики.
Но неясно, когда будут раскрыты политические аспекты плана, который, как ожидается, не будет призывать к созданию палестинского государства.