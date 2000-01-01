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Германия и Иордания заявили о поддержке мирного процесса | Фото:09.06 17:42   MIGnews.com

Германия и Иордания заявили о поддержке мирного процесса

В воскресенье высокопоставленные дипломаты Германии и Иордании вновь подтвердили поддержку своих стран в урегулировании израильско-палестинского конфликта в рамках двух государств в преддверии долгожданного мирного плана США.

Об этом в воскресенье, 9 июня сообщает The Times of Israel.

"Мы по-прежнему согласны с тем, что достижение компромисса двух государств путем переговоров является единственным решением", - заявил министр иностранных дел Германии Хейко Маас на пресс-конференции в Аммане со своим иорданским коллегой Айманом Сафади.

Сафади подтвердил, что "решение с двумя государствами - единственный способ положить конец конфликту".

Министры Германии и Иордании также подчеркнули важность агентства Организации Объединенных Наций для палестинских беженцев.

США намерены изложить экономическую составляющую своего долгожданного мирного плана на Ближнем Востоке 25 и 26 июня в Бахрейне, где арабские государства Персидского залива, как ожидается, озвучат свои предложения по стимулированию проблемной палестинской экономики.

Но неясно, когда будут раскрыты политические аспекты плана, который, как ожидается, не будет призывать к созданию палестинского государства.


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