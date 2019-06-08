Палестинцы подадут жалобу в Гаагский суд на посла США
Палестинская администрация заявила, что рассмотрит возможность подачи жалобы в Международный уголовный суд на посла США в Израиле за его комментарии о праве Еврейского Государства на аннексию части Иудеи и Самарии.
В заявлении министерства иностранных дел ПА говорится, что замечания Дэвида Фридмана отражают политику администрации Трампа в отношении израильских поселений, хотя американский чиновник позже заявил, что позиция Вашингтона не изменилась.
"По какой логике Фридман считает, что Израиль имеет право аннексировать части Иудеи и Самарии?", - говорится в заявлении, опубликованном официальными новостями WAFA. "На чем он основывал свое убеждение? О международном праве, запрещающем аннексию территории силой? Или реальность, навязанная оккупационными властями?".
В заявлении также содержалась сильная личная критика в адрес Фридмана.
"Этот человек, который неграмотен в политике, истории и географии, и который принадлежит государству поселений… не имеет никакого отношения к логике, справедливости или закону, если они не служат оккупационному государству, которое он готов защищать всеми средствами", - отмечается в заявлении Рамаллы.
В интервью, опубликованном The New York Times в субботу, Фридман сказал, что некоторая степень аннексии Израилем Иудеи и Самарии.
По словам Фридмана, прошлая администрация не стала накладывать вето на решение ООН 2016 года признать израильские поселения "вопиющим нарушением" международного права. Тем не менее, "конечно, Израиль имеет право сохранить некоторую часть Иудеи и Самарии".