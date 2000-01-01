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ШАБАК: Май стал самым смертоносным для Израиля месяцем | Фото:09.06 16:43   MIGnews.com

ШАБАК: Май стал самым смертоносным для Израиля месяцем

Вспышка боевых действий в Газе привела к тому, что число террористических нападений на израильтян увеличились более чем втрое, он стал самым смертельным месяцем за почти два года, сообщила служба безопасности ШАБАК.

Об этом пишет The Times of Israel.

Увеличение числа инцидентов в мае до 449 по сравнению с 126 инцидентами в апреле связано с выпуском в прошлом месяце сотен ракет из Газы по Еврейскому Государству.

Ракеты убили четырех человек и ранили восемь израильтян. Еще двое получили ножевые ранения в Иерусалиме, сообщил ШАБАК в своем ежемесячном отчете за май, опубликованном ранее на этой неделе.

В результате двухдневной вспышки насилия в начале мая по Израилю было выпущено почти 700 ракет, в ответ были нанесены сотни авиаударов.

Вспышка насилия окончилась неофициальным соглашением, в рамках которого Израиль согласился расширить зону рыболовного промысла у побережья Газы и разрешил доставку в прибрежный анклав миллионов долларов финансирования из Катара, чтобы, среди прочего, облегчить сохраняющуюся там тяжелую гуманитарную ситуацию.


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