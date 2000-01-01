ШАБАК: Май стал самым смертоносным для Израиля месяцем
Вспышка боевых действий в Газе привела к тому, что число террористических нападений на израильтян увеличились более чем втрое, он стал самым смертельным месяцем за почти два года, сообщила служба безопасности ШАБАК.
Увеличение числа инцидентов в мае до 449 по сравнению с 126 инцидентами в апреле связано с выпуском в прошлом месяце сотен ракет из Газы по Еврейскому Государству.
Ракеты убили четырех человек и ранили восемь израильтян. Еще двое получили ножевые ранения в Иерусалиме, сообщил ШАБАК в своем ежемесячном отчете за май, опубликованном ранее на этой неделе.
В результате двухдневной вспышки насилия в начале мая по Израилю было выпущено почти 700 ракет, в ответ были нанесены сотни авиаударов.
Вспышка насилия окончилась неофициальным соглашением, в рамках которого Израиль согласился расширить зону рыболовного промысла у побережья Газы и разрешил доставку в прибрежный анклав миллионов долларов финансирования из Катара, чтобы, среди прочего, облегчить сохраняющуюся там тяжелую гуманитарную ситуацию.