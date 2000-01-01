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Палестинцы осудили `наглые` заявления Фридмана | Фото:09.06 15:05   MIGnews.com

Палестинцы осудили "наглые" заявления Фридмана

Палестинская администрация прокомментировала интервью посла США Дэвида Фридмана в газете New York Times, в котором он заявил, что некоторая степень аннексии Израилем Иудеи и Самарии будет законной, пишет The Times of Israel.

Саеб Эрекат, генеральный секретарь ООП, заявил, что замечания Фридмана предоставили доказательства предвзятости администрации президента США Дональда Трампа в ее мирном плане, первая часть которого будет обнародована в Бахрейне.

"Их видение касается аннексии оккупированной территории, военного преступления по международному праву", - подчеркнул главный переговорщик ПА.

Другой палестинский чиновник, Мустафа Баргути, назвал Фридмана "представителем поселенцев" и сказал, что его комментарии равносильны "наглости".

Между тем, партия ФАТХ председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса обвинила Фридмана в пропаганде мер, которые являются "вопиющим нарушением" международного права и резолюций ООН.


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