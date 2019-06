09.06 15:05 MIGnews.com

Палестинцы осудили "наглые" заявления Фридмана

Палестинская администрация прокомментировала интервью посла США Дэвида Фридмана в газете New York Times, в котором он заявил, что некоторая степень аннексии Израилем Иудеи и Самарии будет законной, пишет The Times of Israel Саеб Эрекат, генеральный секретарь ООП, заявил, что замечания Фридмана предоставили доказательства предвзятости администрации президента США Дональда Трампа в ее мирном плане, первая часть которого будет обнародована в Бахрейне."Их видение касается аннексии оккупированной территории, военного преступления по международному праву", - подчеркнул главный переговорщик ПА.Другой палестинский чиновник, Мустафа Баргути, назвал Фридмана "представителем поселенцев" и сказал, что его комментарии равносильны "наглости".Между тем, партия ФАТХ председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса обвинила Фридмана в пропаганде мер, которые являются "вопиющим нарушением" международного права и резолюций ООН.