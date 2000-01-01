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МИД Франции раскритиковало “сделку века” 09.06 11:20   MIGnews.com

МИД Франции раскритиковало “сделку века”

Министр иностранных дел Франции, Жан-Ив Ле Дриан, раскритиковал “сделку века” президента США Дональда Трампа, заявив, что такой подход “не может обеспечить спокойствие”, сообщает Toronto City News в субботу.

Выступая во время визита в Марокко, Жан-Ив Ле Дриан, озвучил возражения ЕС и Франции о признании Иерусалима столицей Израиля. Западный берег, включая часть Иерусалима, был частью Иордании до Шестидневной войны 1967 года.

В 2017 году Трамп переместил посольство США в Иерусалим. Такое решение стало сигналом о том, что Соединенные Штаты полностью признают Иерусалим как столицу Израиля.


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