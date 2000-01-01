09.06 21:46 MIGnews.com

Под школой ООН обнаружился "туннель смерти"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильские СМИ сообщают о туннеле, который террористы ХАМАСа проложили прямо под школой, работающей на деньги Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA). Якобы туннель израильские военные нашли еще полтора года назад.На своей странице в на арабском языке координатор деятельности правительства на территориях (КОГАТ) генерал-майор Йоав Мордехай подтвердил обнаружение данного туннеля."Туннель был обнаружен под школой для мальчиков в лагере Аль-Маази ... Конечно же, что весь арабский мир понимает, что террористическая организация ХАМАСа разрушает Газу и устраняет любые шансы на хорошее будущее для жителей Газы, которые сейчас, наверное, и сами это понимают", - написал он на арабоязычной странице КОГАТ.Сам факт того, что туннель находился под школой Мордехай называет ужасным неуважением к жизни детей. Однако прокладывание туннелей под школами нельзя назвать чем-то новым для ХАМАСа, который в прошлом регулярно использовал мирных граждан как живой щит, а ракетные установки скрывал в школах, больницах и около футбольных полей.