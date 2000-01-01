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Под школой ООН обнаружился `туннель смерти` | Фото: Israel Defense Forces/Flickr09.06 21:46   MIGnews.com

Под школой ООН обнаружился "туннель смерти"

Израильские СМИ сообщают о туннеле, который террористы ХАМАСа проложили прямо под школой, работающей на деньги Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA). Якобы туннель израильские военные нашли еще полтора года назад.

На своей странице в на арабском языке координатор деятельности правительства на территориях (КОГАТ) генерал-майор Йоав Мордехай подтвердил обнаружение данного туннеля.

"Туннель был обнаружен под школой для мальчиков в лагере Аль-Маази ... Конечно же, что весь арабский мир понимает, что террористическая организация ХАМАСа разрушает Газу и устраняет любые шансы на хорошее будущее для жителей Газы, которые сейчас, наверное, и сами это понимают", - написал он на арабоязычной странице КОГАТ.

Сам факт того, что туннель находился под школой Мордехай называет ужасным неуважением к жизни детей. Однако прокладывание туннелей под школами нельзя назвать чем-то новым для ХАМАСа, который в прошлом регулярно использовал мирных граждан как живой щит, а ракетные установки скрывал в школах, больницах и около футбольных полей.
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