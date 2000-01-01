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`Палестинский вопрос - больше не главная проблема арабов`09.06 21:11   MIGnews.com

"Палестинский вопрос - больше не главная проблема арабов"

Палестинский вопрос перестал быть самой серьезной проблемой арабского мира, заявил бывший советник экс-лидера Организации освобождения Палестины Ясира Арафата и участник палестинской делегации на мирных переговорах с Израилем Марван Канафани.

"Сегодня куда больше сирийских беженцев, чем палестинских. В Ливии погибло больше людей, чем в Палестине или где-либо еще, где мы жили", - сказал он в телеинтервью на этой неделе.

Канафани подверг резкой критике нынешнее палестинское руководство за застой в переговорах с Израилем, а также продолжающийся раскол между ПА и сектором Газа.

"Ответственность за этот раскол несут политические партии и фракции. За прошедшее десятилетие мы, палестинцы, не добились в нашем деле никакого прогресса, и, как бы мне не хотелось это говорить, но мы двигамся в обратном направлении. И, конечно же, обвинять в этом палестинский народ мы не можем", - сказал Марван Канафани.

Канафани закончил религиозно-искаженную просьбу о возобновлении переговоров.

"Ни одна революция в мире не закончилась поражением. Исламское право разрешает переговоры – пророк Мухаммад вел переговоры с неверными в Худайбии ... Переговоры определяют баланс сил", - резюмировал он.

Перевод его интервью на английский был подготовлен Институтом исследования СМИ Ближнего Востока.
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