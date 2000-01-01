09.06 20:44 MIGnews.com

Израиль начнет ограждаться от Газы подземным барьером

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Израиль планирует оградиться от сектора Газа новым барьером, цель которого – помешать ХАМАСу рыть свои "туннели смерти" под границей с Еврейским государством. Как сообщил 2-ой израильский телеканал, в связи с этим на южную границу было стянуто много строительной техники.Работы должны начаться уже через три недели. Возведение барьера должно быть завершено в течение года. В Армии обороны Израиля готовятся к множеству провокаций со стороны ХАМАСа, который, как ожидается, будет стараться всячески помешать стройке.Стоимость проекта, конечно же, колоссальная – три миллиарда шекелей, что уже стало главным аргументом его критиков.Напомним, разговоры о подземной стене между Израилем и Газой идут уже довольно долго. Так, его строительство военные обещали завершить еще в прошлом году. По плану ЦАХАЛа барьер должен был включать 60-километровую стену как под, так и над землей, причем некоторые участки его подземной части должны были быть затоплены, что должно было стать "подземной ловушкой" для ХАМАСа.ХАМАС и другие палестинские террористические группировки в Газе уже пообещали атаковать Израиль в том случае, если вдоль границы будет построен подземный барьер.