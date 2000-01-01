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flickr 09.06 12:52   MIGnews.com

Администрация США не осуждает Израиль за новое строительство

Администрация Трампа воздержалась от критики в адрес Израиля за план строительства 2600 новых единиц жилья в Иудее и Самарии. Данный шаг показывает значительный политический сдвиг Вашингтона.

В отличие от своих предшественников, начиная от Линдона Джонсона и заканчивая Бараком Обамой, которые постоянно осуждали Израиль за поселенческую деятельность в Иудее и Самарии, Дональд Трамп не стал комментировать одобренный план строительства поселений.

Отвечая на вопрос журналистов о новой поселенческой деятельности, пресс-секретарь государственного департамента Хизер Нойерт отметила, ссылаясь на недавнее заявление Дональда Трампа:

"Президент США говорил об этом постоянно, и сказал, что, по его мнению, неконтролируемые поселения не способствуют продвижению мирного процесса. Он совершенно ясно говорил об этом".

Однако Нойерт все таки увильнула от вопроса о том, вынесет ли Вашингтон приговор Израилю за новую деятельность, отметив:

"Мы знаем о том, израильское правительство собирается построить около 2600 новых единиц жилья. И Трамп уверен, что это не помогает мирному процессу. Однако заключение мира между Израилем и палестинцами имеет важное значение для этой администрации. Мы будем и далее содействовать урегулированию двустороннего конфликта".
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