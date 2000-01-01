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Террор воздушных змеев продолжается: пожар в Нахаль-Оз | Фото: @MatanTzuri/Twitter09.05 09:33   MIGnews.com

Террор воздушных змеев продолжается: пожар в Нахаль-Оз

Вечером во вторник, 8 мая, израильтяне были вынуждены вновь столкнуться с результатом деятельности палестинских террористов, которые при помощи воздушных змеев подожгли несколько пшеничных полей на юге страны.

Сильнее остальных пострадали сельскохозяйственные угодья около киббуца Нахаль-Оз в региональном совете Шаар ха-Негев. Чтобы потушить огонь, пожарным понадобилось два часа.



Также несколько пожаров вспыхнули в соседних киббуцах.



"Террористические воздушные змеи и шары превратили жизнь фермеров на границе с сектором Газа в настоящий кошмар. Силы безопасности должны упорно работать, чтобы побороть это явление и не допустить, чтобы это стало печальной рутиной террористической деятельности", - цитирует "Гаарец" председателя Ассоциации региональных советов Амира Ритува.

"Их цель ясна: навредить зеленым зонам Государства Израиль и попытаться уничтожить каждую полосу сельскохозяйственных угодий. Мы все надеемся, что израильские силы обороны поборют этот тревожный феномен", - добавил он.

Стоит отметить, что ЦАХАЛ указал жителям пограничных общин в случае пожара вызывать координатора безопасности общины и не пытаться погасить змеев самостоятельно, к ним может быть прикреплена взрывчатка.
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