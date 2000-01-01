09.05 09:33 MIGnews.com

Террор воздушных змеев продолжается: пожар в Нахаль-Оз

העפיפונים מכים גם היום. שדות נחל עוז, לפני זמן קצר. צילום: איציק לוגסי pic.twitter.com/qOEqYOrbJf — Itsik Zuarets (@Itsik_zuarets) 8 мая 2018 г.

צה"ל נלחם בלהבות כדי להציל את מה שנשאר משדה החיטה של נחל עוז pic.twitter.com/IHkRXZW63o — matan tzuri מתן צורי (@MatanTzuri) 8 мая 2018 г.

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Вечером во вторник, 8 мая, израильтяне были вынуждены вновь столкнуться с результатом деятельности палестинских террористов, которые при помощи воздушных змеев подожгли несколько пшеничных полей на юге страны.Сильнее остальных пострадали сельскохозяйственные угодья около киббуца Нахаль-Оз в региональном совете Шаар ха-Негев. Чтобы потушить огонь, пожарным понадобилось два часа.Также несколько пожаров вспыхнули в соседних киббуцах."Террористические воздушные змеи и шары превратили жизнь фермеров на границе с сектором Газа в настоящий кошмар. Силы безопасности должны упорно работать, чтобы побороть это явление и не допустить, чтобы это стало печальной рутиной террористической деятельности", - цитирует "Гаарец" председателя Ассоциации региональных советов Амира Ритува."Их цель ясна: навредить зеленым зонам Государства Израиль и попытаться уничтожить каждую полосу сельскохозяйственных угодий. Мы все надеемся, что израильские силы обороны поборют этот тревожный феномен", - добавил он.Стоит отметить, что ЦАХАЛ указал жителям пограничных общин в случае пожара вызывать координатора безопасности общины и не пытаться погасить змеев самостоятельно, к ним может быть прикреплена взрывчатка.