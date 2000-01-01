Руководство ЦАХАЛа обсудило угрозы Ирана на Голанах

"В рамках совещания командование поставило в известность местные советы о результатах оценки ситуации, и обсудило готовность общин и гражданского фронта", - говорилось в заявлении израильской армии.
По данным издания, на встрече присутствовал начальник Генштаба Гади Айзенкот, представители Северного военного округа и Внутреннего фронта, а также чиновники городов Кацрин, Мадждал Шамс, Масада, Буката, Эйн-Киния и Голанского регионального совета.
"Начальник Генштаба выразил большую признательность за руководство и гражданскую сопротивляемость, проявленные главами местных органов власти и жителями Голанских висот", - отметили в заявлении представители армии.