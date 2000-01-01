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Руководство ЦАХАЛа обсудило угрозы Ирана на Голанах | Фото:09.05 19:44   MIGnews.com

Руководство ЦАХАЛа обсудило угрозы Ирана на Голанах

Руководство ЦАХАЛа встретилось с представителями района Голанских высот на фоне опасений по поводу возможного ответного удара со стороны Ирана по еврейскому государству.

Об этом в среду, 9 мая сообщает The Times of Israel.

"В рамках совещания командование поставило в известность местные советы о результатах оценки ситуации, и обсудило готовность общин и гражданского фронта", - говорилось в заявлении израильской армии.

По данным издания, на встрече присутствовал начальник Генштаба Гади Айзенкот, представители Северного военного округа и Внутреннего фронта, а также чиновники городов Кацрин, Мадждал Шамс, Масада, Буката, Эйн-Киния и Голанского регионального совета.

"Начальник Генштаба выразил большую признательность за руководство и гражданскую сопротивляемость, проявленные главами местных органов власти и жителями Голанских висот", - отметили в заявлении представители армии.
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