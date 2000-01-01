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Взрыв на базе пограничной полиции под Иерусалимом | Фото: скриншот с YouTbe09.05 15:47   MIGnews.com

Взрыв на базе пограничной полиции под Иерусалимом

Палестинские мятежники бросили самодельную бомбу во входные ворота базы пограничной полиции в городе Абу-Дис на Западном Берегу, вблизи Иерусалима.

Об этом в среду, 9 мая сообщает пресс-служба пограничной полиции, передает The Times of Israel.

По данным издания, бомба повредила ворота, но никого не зацепила.

Уточняется, что офицеры пограничной полиции прибегли к "несмертельным методам" разгона толпы демонстраторов.

Власти заявили, что во время столкновений с палестинцами один офицер полиции был ранен после удара камнем.

Также известно, что военные задержали двух мятежников, которые, как полагают, были ответственны за то, что бросили камни, которые повредили офицера.

Напомним, сегодня в деревне Бейтуния были задержаны двое арабов, которые бросали камни в пограничников.

В пресс-центре МАГАВа сообщили, что арабы забросали военных камнями, когда те прибыли на контрольный пункт пропуска, чтобы провести фермеров из ПА на территорию Израиля.

Задержанные переданы для допроса следователям общей службы безопасности.
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