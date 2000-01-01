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Палестинцы объявили День Гнева | Фото: Israel Defense Forces/Flickr09.05 11:14   MIGnews.com

Палестинцы объявили День Гнева

Руководство Организации освобождения Палестины попытается сорвать официальное открытие в Иерусалиме нового американского посольства, объявив именно 14 мая День гнева, заявил член ООП Ахмад Майдалани.

"На четырнадцатый день этого месяца повсюду пройдет огромный народный День гнева. Наш народ выразит свой протест против переезда посольства в оккупированный Иерусалим", - цитирует его официальная радиостанция ПА "Голос Палестины".

Напомним, что по планам торжественную часть мероприятия должна посетить большая делегация из США, включая министра финансов Стивена Мнучина, президентских зятя и дочь Джареда Кушнера и Иванку Трамп, а также 40 членов Сената и Палаты представителей.

Несмотря на это, в службе безопасности ПА настроены не дать протестующим накалить обстановку в столице.

"Мы хотим сохранить в городе спокойствие и стабильность, и планируем сделать это в предстоящие недели. Мы не заинтересованы в возвращении к разрушениям Второй интифады", - заявил на правах анонимности источник среди палестинских силовиков изданию The Jerusalem Post.

В то же время, если Махмуд Аббас решит поддержать протестующих, у сил безопасности может не хватить сотрудников для предотвращения беспорядков.
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