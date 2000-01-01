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09.05 10:56   MIGnews.com

Палестинский подросток-турист признался в проведении теракта

Палестинского подростка обвинили в терроризме и четырех покушениях на убийство в понедельник, 8 мая, за проведение в Тель-Авиве атаки с применением холодного оружия в прошлом месяце.

Согласно обвинительному заключению, поданному в магистратский суд Тель-Авива, 18-летний Имаг Агбар из Наблуса признался, что совершил атаку в лобби отеля Leonardo Beach 23 апреля.

Четыре человека, включая мужчину в возрасте 70 лет и женщину в возрасте 50 лет, были госпитализированы с легкими травмами в результате нападения.

В обвинительном заключении говорится, что Агбар сказал следователям, что он решил "убить евреев, потому что они евреи, с намерением превратиться в мученика или героя".

Представители министерства обороны заявили, что Агбар прибыл в Израиль с территории Иудеи и Самарии в рамках однодневной поездки с группой, известной под названием "Природные туры мира", которая должна налаживать отношения между палестинцами и израильтянами.

В декабре он пересек Зеленую линию в Израиль с намерением совершить нападение на Мертвом море. Однако, когда его водитель такси сказал ему, что в этот день ожидается мало туристов, он решил вернуться.

В обвинительном заключении говорится, что в марте Агбар определил, что Тель-Авив будет более подходящим местом для нападения на израильтян. Впоследствии он начал планировать атаку.

Подросток научился затачивать пряжку ремня, превращая ее в самодельный нож, который все еще мог пройти через израильские проверки безопасности.

Когда террорист снова прибыл в Израиль 23 апреля, он покинул группу при первой же возможности, чтобы провести атаку. После теракта он был задержан полицией, когда пытался бежать из отеля.
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