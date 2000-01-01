09.05 08:22 MIGnews.com

"Баргути нанесен смертельный удар"

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Управление тюрем Израиля сообщает, что не только лидер террористической организации “Танзим” Маруан Баргути тайно кушает в своей камере во время “голодовки протеста”.По сведениям ШАБАС, ряд лидеров голодовки также тайно едят в своих камерах. Они заготовили до начала голодовки энергетически богатые продукты, содержащие соль или сахар, с тем, чтобы поддерживать свой боевой дух - но не на глазах у голодающих товарищей.ШАБАС сообщает, что пока не наблюдается существенного воздействия публикации клипа с кушающим Баргути на других участников голодовки. На настоящий момент в ней принимают участие 890 заключенных.Клип, однако, оказал воздействие на более широкую палестинскую публику. Источники в израильской разведке сообщили корреспондентам второго канала израильского ТВ, что сторонники Абу Мазена считают клип “даром небесным”, который нанес “смертельный удар” по амбициям Баргути, стремящегося заменить Абу Мазена в качестве лидера палестинцев.