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`Баргути нанесен смертельный удар` 09.05 08:22   MIGnews.com

"Баргути нанесен смертельный удар"

Управление тюрем Израиля сообщает, что не только лидер террористической организации “Танзим” Маруан Баргути тайно кушает в своей камере во время “голодовки протеста”.

По сведениям ШАБАС, ряд лидеров голодовки также тайно едят в своих камерах. Они заготовили до начала голодовки энергетически богатые продукты, содержащие соль или сахар, с тем, чтобы поддерживать свой боевой дух - но не на глазах у голодающих товарищей.

ШАБАС сообщает, что пока не наблюдается существенного воздействия публикации клипа с кушающим Баргути на других участников голодовки. На настоящий момент в ней принимают участие 890 заключенных.

Клип, однако, оказал воздействие на более широкую палестинскую публику. Источники в израильской разведке сообщили корреспондентам второго канала израильского ТВ, что сторонники Абу Мазена считают клип “даром небесным”, который нанес “смертельный удар” по амбициям Баргути, стремящегося заменить Абу Мазена в качестве лидера палестинцев.
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