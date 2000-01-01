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Эрдоган: оккупация Иерусалима - оскорбление ислама 09.05 07:01   MIGnews.com

Эрдоган: оккупация Иерусалима - оскорбление ислама

В городе Стамбуле открылась “Неделя аль-Кудс”.

На торжественной церемонии, посвященной этому событию, выступил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.

Эрдоган заявил: “Мы поддерживаем палестинскую борьбу против оккупации Иерусалима”. Эрдоган призвал турок как можно чаще посещать мечеть аль-Акса, с тем, чтобы “защитить мусульманскую идентичность святого места”.

Эрдоган добавил: "В качестве мусульманской уммы должны часто посещать мечеть аль-Акса. Каждый день оккупации Иерусалима - оскорбление нам, а международное сообщество продолжает хранить молчание относительно израильского отношения к палестинцам".

Эрдоган предупредил, что “даже перекладка одного камня” в Иерусалиме “может привести к серьезным последствиям”. Эрдоган также сказал: “Обсуждение переноса американского посольства в Иерусалим очень беспокоит, и мы должны положить этому конец”. Эрдоган также подверг критике “закон о муэдзинах”: “Мы не позволим, чтобы муэдзинам заткнули рот в Парадизе Иерусалима”.

Израильский МИД подверг резкой критике нападки Эрдогана. Портал walla передает, что в МИДе сказали: “Тот, кто систематически нарушает права человека в своей собственной стране пусть не проповедует мораль единственной реальной демократии в регионе. Израиль строго придерживается правил полной свободы веры для христиан, мусульман и евреев - и продолжит это делать, невзирая на беспочвенную клевету”.
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