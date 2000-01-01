09.05 20:28 MIGnews.com

Президент Германии за срочное создание Палестины

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что “необходимо срочно” начинать продвижение урегулирования палестино-израильского конфликта, путем решения “двух государств”.Об этом он заявил 9 мая в ходе встречи с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Рамалле, пишет Associated Press.“У международного сообщества было много попыток уладить конфликт, но прошло много времени. Те кто знаком с ситуацией в ближневосточном регионе понимают, что теперь есть необходимость срочного решения конфликта по концепции двух государств”, - заявил лидер Германии.Также Штайнмайер подчеркнул, что альтернативы решению палестино-израильского конфликта нет, кроме как создания двух государств для двух народов.