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flickr 09.05 17:06   MIGnews.com

Аббас готов к встрече с Нетаниягу под эгидой Трампа

Председатель ПА Махмуд Аббас заявил, что готов встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу при условии, что переговоры будут проходить при посредничестве американского лидера Дональда Трампа.

Выступая перед журналистами в Рамалле во вторник, 9 мая, Абу Мазен отметил, что президент Трамп должен “в скором времени” встретиться с лидерами ПА в Иудее и Самарии в рамках своего визита в Израиль, намеченного на 22 мая.

Ранее стало известно, что американский лидер встретиться с Аббасом в резиденции председателя ПА в Рамалле. Однако Аббас сообщил, что Трамп также собирается посетить Бейт-Лехем.

Также палестинский председатель подчеркнул, что встреча между конфликтующими сторонами должна быть организована Дональдом Трампом.

“Мы сказали ему, что готовы сотрудничать с ним и согласны на встречу с премьер-министром Израиля под эгидой Трампа, ради достижения мира”, - резюмировал Аббас.
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