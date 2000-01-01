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ВВС ЦАХАЛа уничтожили базу ХАМАСа в Газе | Фото: Israeli Air Force/Flickr09.04 07:57   MIGnews.com

ВВС ЦАХАЛа уничтожили базу ХАМАСа в Газе

Вскоре после полуночи 9 апреля израильская авиация нанесла ударов на севере сектора Газа. Таким образом, военные ответили на инфильтрацию трех террористов из анклава накануне.

Как сообщалось в воскресенье, по пробравшимся из северного сектора Газа незаконным инфильтрантам был открыт артиллерийский огонь, после чего они спешно вернулись обратно.

Однако после того, как солдаты ЦАХАЛа прибыли на место инфильтрации, то обнаружили два самодельных взрывных устройства, прикрепленных к забору безопасности. После этого, ВВС нанесли авиаудар по военной базе ХАМАСа, как контролирующего анклав.

"Армия обороны Израиля со всей серьезностью относится к любым попыткам навредить или разрушить инфраструктуру безопасности и не позволит приграничной зоне стать территорией боевых действий", - говорится в заявлении израильских военных.

В ЦАХАЛе обещали не позволить "циничное использование гражданских для прикрытия террористической деятельности против израильских граждан и сил ЦАХАЛа", а также пригрозили реагировать на все случаи такого рода терроризма.
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