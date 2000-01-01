Нетаниягу: Если нас атакуют – мы атакуем в ответ

"У нас есть одно четкое и простое правило, и мы постоянно его повторяем: если кто-нибудь пытается тебя атаковать – вставай и атакуй в ответ", - подчеркнул глава правительства на церемонии в Сдероте.
По слова премьера, безопасность в настоящее время является необходимым условием безопасности в будущем. "То, что мы видим сегодня, это мощное выражение нашей будущей безопасности", - добавил Нетаниягу.
Издание отмечает, что в своей речи глава правительства не упомянул Сирию и недавние события на ее территории.