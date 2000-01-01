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Нетаниягу: Если нас атакуют – мы атакуем в ответ | Фото:09.04 20:44   MIGnews.com

Нетаниягу: Если нас атакуют – мы атакуем в ответ

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль будет активно бороться с любыми угрозами своей безопасности, ссылаясь на ракетный удар по авиабазе в Сирии, который произошел этой ночью.

Об этом в понедельник, 9 апреля сообщает The Times of Israel.

"У нас есть одно четкое и простое правило, и мы постоянно его повторяем: если кто-нибудь пытается тебя атаковать – вставай и атакуй в ответ", - подчеркнул глава правительства на церемонии в Сдероте.

По слова премьера, безопасность в настоящее время является необходимым условием безопасности в будущем. "То, что мы видим сегодня, это мощное выражение нашей будущей безопасности", - добавил Нетаниягу.

Издание отмечает, что в своей речи глава правительства не упомянул Сирию и недавние события на ее территории.

Напомним, ранее два американских чиновника сообщили новостям NBC, что силы Израиля действительно выполнили удар по военной базе Сирии, о чем правительство США было поставлено в известность заблаговременно.

Сообщение от NBC News появилось вскоре после того, как правительство России возмутилось тем, что Израиль не оповестил его о будущей атаке.

В пресс-службе ЦАХАЛа данное заявление не комментируют.
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