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Скончался еще один палестинец, раненный во время протеста | Фото:09.04 18:08   MIGnews.com

Скончался еще один палестинец, раненный во время протеста

Палестинец, раненный во время пятничного протеста в Секторе Газа, сегодня скончался от полученных ран.

Об этом в понедельник, 9 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на Министерство здравоохранения в Газе, подконтрольное ХАМАСу.

Согласно заявлению палестинского министерства, 45-летний Марван Кудейх из Хан-Юниса был ранен солдатом ЦАХАЛа в ходе протестов.

Местное новостное агентство Quds уточнило, что мужчина пострадал 30 марта.


По информации Минздрава Газы, он стал 31-й жертвой на стороне палестинцев за последние 2 недели.

Напомним, тысячи арабов с утра пятницы собрались на границе Газы с Израилем, чтобы продолжить начатые неделю назад массовые манифестации с требованием "возвращения палестинских беженцев на родную землю".

На протяжении минувших дней местные жители по указанию руководства террористической организации ХАМАС перевезли в эти районы тысячи использованных автомобильных покрышек.

Солдаты ЦАХАЛ открыли в тот день огонь по жителям сектора Газа, которые попытались совершить очередную провокацию в районе приграничного забора безопасности.

В районах столкновений участники беспорядков поджигали автомобильные покрышки, чтобы дезориентировать армейские подразделения и затруднить обзор снайперам, расположившимся по линии границы.

В управлении скорой помощи палестинского анклава объявили о введении чрезвычайного положения во всех бригадах, а также больницах и госпиталях сектора Газа.

При попытке прорыва приграничных сооружений около сорока палестинцев получили огнестрельные ранения восточнее населенного пункта Джабалия. Около 1.100 арабов, участвующих в манифестациях, получили отравления слезоточивым газом.

По данным Минздрава Газы, десять арабов, принимавшие активное участие в беспорядках, скончались.
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