Скончался еще один палестинец, раненный во время протеста

На протяжении минувших дней местные жители по указанию руководства террористической организации ХАМАС перевезли в эти районы тысячи использованных автомобильных покрышек.
Солдаты ЦАХАЛ открыли в тот день огонь по жителям сектора Газа, которые попытались совершить очередную провокацию в районе приграничного забора безопасности.
В районах столкновений участники беспорядков поджигали автомобильные покрышки, чтобы дезориентировать армейские подразделения и затруднить обзор снайперам, расположившимся по линии границы.
В управлении скорой помощи палестинского анклава объявили о введении чрезвычайного положения во всех бригадах, а также больницах и госпиталях сектора Газа.
При попытке прорыва приграничных сооружений около сорока палестинцев получили огнестрельные ранения восточнее населенного пункта Джабалия. Около 1.100 арабов, участвующих в манифестациях, получили отравления слезоточивым газом.
По данным Минздрава Газы, десять арабов, принимавшие активное участие в беспорядках, скончались.