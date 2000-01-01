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Израиль предупредил о гуманитарной катастрофе в Газе 09.04 08:02   MIGnews.com

Израиль предупредил о гуманитарной катастрофе в Газе

Координатор правительства на территориях генерал-майор запаса Йоав Мордехай направил письмо представителям международного сообщества, в котором предупреждает о неизбежности гуманитарной катастрофы в Газе.

Израиль предупредил ООН, что кризис в области водоснабжения и поставок электроэнергии усугубляется, и что в настоящий момент 96% пресной воды в Газе непригодна для питья.

Израиль возложил ответственность за происходящее на отказ палестинского руководства в Рамалле осуществлять совместную работу по реализации гуманитарных проектов в Газе.

Речь идет о втором за последние полгода предупреждении генерала Мордехая.

Ради улучшения ситуации Израиль объявил о своей поддержке строительства опреснительных заводов в Газе. Только что закончено строительство опреснительного завода UNICEF в Хан Юнис, но ХАМАС не позволяет присоединить предприятие к электрической сети. Строительство еще одного опреснительного завода находится на стадии планирования.

Израиль поддерживает строительство еще одного крупного центра в Дейр аль-Балах, но обещанное со стороны международных доноров финансирование поступило лишь частично, и потому на данный момент проект заморожен.

В свете того, что строительство опреснительных мощностей затягивается, Израиль согласился в два раза увеличить поставку воды в Газу (с 10 миллионов кубометров до 20 миллионов кубометров) - но Палестинская автономия ничего не делает для ускорения этого процесса.

Одновременно, нарастает кризис с поставками электричества. Дефицит электричества оценивается в 200 мегаватт. Израиль поставляет 60% электричества в Газу. ТЭЦ в Газе дает еще 30% и египтяне - 10%. В ответ на энергетический кризис Израиль начал строительство новой сети высоковольтной передачи, которая позволит увеличить поставки в Газу на 100 мегаватт. Эта линия будет предназначаться для использования опреснительных заводами, очистительными сооружениями и т.п.

В дополнение к этому, в сентябре 2015 Израиль одобрил присоединение Газы к сети национальной газовой инфраструктуры, с тем, чтобы производить дешевой и чистое электричество в Газе. Но до сего дня не подписано соглашение между поставщиком газа и Палестинской автономией.
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