09.04 10:57 MIGnews.com

Ночной рейд служб безопасности: арестованы 8 подозреваемых

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8 разыскиваемых подозреваемых были арестованы на территории Иудеи и Самарии в ночь на воскресенье, 9 апреля, в ходе совместной операции, проведенной силами ЦАХАЛа, ШАБАКа, пограничной полиции и полицейских.4 из арестованных подозреваемых подозреваются в участии в террористической деятельности на местах, а также в участии в демонстрациях насилия против сил безопасности и мирных жителей.Еще 4 задержанных подозреваемых являются членами террористической группировки ХАМАС. Все подозреваемые будут допрошены силами безопасности.В ходе отдельной операции силы ЦАХАЛа в сотрудничестве с силами ШАБАКа и полиции провели обыск на объекте по производству оружия на территории Иудеи и Самарии. Все боеприпасы и орудия производства были конфискованы.