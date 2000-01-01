Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












09.04 10:57   MIGnews.com

Ночной рейд служб безопасности: арестованы 8 подозреваемых

8 разыскиваемых подозреваемых были арестованы на территории Иудеи и Самарии в ночь на воскресенье, 9 апреля, в ходе совместной операции, проведенной силами ЦАХАЛа, ШАБАКа, пограничной полиции и полицейских.

4 из арестованных подозреваемых подозреваются в участии в террористической деятельности на местах, а также в участии в демонстрациях насилия против сил безопасности и мирных жителей.

Еще 4 задержанных подозреваемых являются членами террористической группировки ХАМАС. Все подозреваемые будут допрошены силами безопасности.

В ходе отдельной операции силы ЦАХАЛа в сотрудничестве с силами ШАБАКа и полиции провели обыск на объекте по производству оружия на территории Иудеи и Самарии. Все боеприпасы и орудия производства были конфискованы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:06
"Поддержав атаки в Сирии, Нетаниягу подставляет Израиль"
11:53
Интересы Китая не в счет
11:05
Гидеон Саар: У Америки нет стратегии для Сирии
10:30
Жестокие столкновения вспыхнули перед выступлением Ле Пен
10:09
Массовые протесты в Газе против Палестинской Автономии  
10:08
Франция изгнала внука основателя "Братьев-мусульман"
09:34
В Тель-Авиве найдено тело матери погибшего мальчика
09:11
Тель-Авив: Женщина сбросилась с высотки
09:10
Сирия: авиабаза, атакованная США, возобновила свою работу
08:27
В центре Осло обнаружено "устройство взрывного типа"
08:26
"Россия нарушила свои обязательства по химическому оружию"
08:09
Житель Беэр-Шевы не смог убить жену и поджег себя
07:35
Сирия: Начальник Генштаба посетил атакованную базу Шайрат
07:16
Спецкоординатор ООН призвал к скорейшему миру в Газе
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus