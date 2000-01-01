09.03 08:54 MIGnews.com

Аббасу советуют принять мирный план США, чтобы не проиграть

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Ряд арабских стран посоветовал президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу принять мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.Об этом сообщает египетское издание "Al-Shorouk" со ссылкой на высокопоставленного дипломата в Каире.Чиновник, пожелавший остаться анонимным, предупредил, что палестинцы могут в будущем "пожалеть" о том, что не приняли того, что они считают "не слишком достаточно".В статье "Al-Shorouk" указывается, что дипломат является "известной" фигурой [в мире политики].По словам источника газеты "одна из ключевых стран передала послание Аббасу". В обращении к палестинскому лидеру говорилось, что "реалистичное восприятие ситуации делает необходимым, чтобы арабы и палестинцы принимали все, что доступно сейчас".Дипломат пояснил, что "палестинцы должны вести себя мудро и принимать логичные решения, то есть принимать и вести переговоры, чтобы спустя несколько лет не удивляться тому, что монстр поселений поглотил палестинские территории".При этом чиновник не назвал страны, которые посоветовали Абу Мазену принять мирный план администрации США.