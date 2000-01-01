09.03 18:26 MIGnews.com

Солдаты ЦАХАЛа застрелили палестинца в Хевроне

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В результате столкновений, начатых арабами с израильскими солдатами в Хевроне, был убит один палестинский араб. Об этом со ссылкой на палестинский Минздрав сообщает агентство Wafa, отмечая, что убитый 24-летний Мухаммед аль-Джабари был инвалидом, не приводя никаких подробностей.В Армии обороны Израиля подтверждают случившееся, отмечая, что протестующие против перемещения американского посольства в Иерусалим начали беспорядки и атаковали солдат, начав бросать в них камни и бутылки с самовоспламеняющейся жидкостью"Военные открыли огонь по главному подстрекателю, который держал "коктейль Молотова" с намерением его бросить", - сообщили в ЦАХАЛе.В министерстве здравоохранения ПА утверждают, что раненный на демонстрации аль-Джабари скончался по дороге в больницу.Еще двое палестинцев получили огнестрельные ранения в результате столкновений вблизи Рамаллы. Сообщается также и о насилии во время протестов у разделительного забора на границе с сектором Газа. В целом, палестинские медики сообщают о четырех пострадавших, один из них – серьезно.О пострадавших среди израильских военнослужащих информации нет.