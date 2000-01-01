09.03 07:55 MIGnews.com

ХАМАС признает государство в границах 67 года, но не Израиль

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Террористическая группировка ХАМАС готова признать существование на территории современного Израиля государство, но не еврейское, а арабскую "Палестину". Как сообщает арабское издание Asharq al-Awsat со ссылкой на источники в организации, новая политика движения будет оглашена после выборов политбюро ХАМАСа в апреле этого года.В новом документе будет неоднократно подчеркиваться, что ХАМАС признает границы 1967 года, но не сам Израиль.Таким образом, движение откажется от своих многолетних попыток восстановить Палестину на ее исторических территориях, которые включали также и Иорданию. Такой шаг должен послужить магнитом для региональных и международных партнеров ХАМАСа, таких как Египет.Отмечается, что новый устав организации был разработан в Дохе при активном участии главы политбюро организации Халеда Машаля, его заместителя Мусы Абу Марзука и самого вероятного преемника Исмаила Хании, пишет Asharq al-Awsat. В то же время источники издания заявили, что "свой вклад в разработку декларации внесли все подразделения ХАМАС, независимо от того, связаны они политическим крылом или военизированными бригадами".Кроме этого, ХАМАС планирует объявить еще об одном важном решении – официально разорвать отношения со своей "метрополией", исламистской организацией "Братья-мусульмане", отростком которой он создавался в конце 80-ых годов. Поправки к действующему уставу будет включать "отделение от любого иностранного учреждения или организации".Любопытно, что, согласно информации прессы, террористы попытаются откреститься от антисемитизма, выступив против не еврейской, а "израильской оккупации". Стоит отметить, что в старом уставе, который был принят в 1988 году, евреев обвиняли едва ли не во всех бедах человечества – революциях в России и Франции, двух мировых войнах, контроле СМИ и ООН и финансировании колониальной всемирной политики.