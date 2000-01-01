09.03 16:58 MIGnews.com

ЦАХАЛ вернет тело подозреваемого в планировании теракта

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В четверг, 9 марта, ЦАХАЛ согласился вернуть тело убитого палестинца, которого подозревали в планировании нападений на Израиль, согласно данным палестинского Красного Полумесяца.Представитель ЦАХАЛа передаст тело Базеля аль-Араджа на контрольно-пропускном пункте в Валайе в 3 часа ночи в мухафазе Вифлеема, как сообщила пресс-секретарь Красного Полумесяца.Представитель ЦАХАЛа отказался комментировать, было ли достигнуто соглашение о передаче тела.