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flickr/Israel Defense Forces 09.03 16:58   MIGnews.com

ЦАХАЛ вернет тело подозреваемого в планировании теракта

В четверг, 9 марта, ЦАХАЛ согласился вернуть тело убитого палестинца, которого подозревали в планировании нападений на Израиль, согласно данным палестинского Красного Полумесяца.

Представитель ЦАХАЛа передаст тело Базеля аль-Араджа на контрольно-пропускном пункте в Валайе в 3 часа ночи в мухафазе Вифлеема, как сообщила пресс-секретарь Красного Полумесяца.

Представитель ЦАХАЛа отказался комментировать, было ли достигнуто соглашение о передаче тела.
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