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ЦАХАЛ арестовал депутата ПА от ХАМАСа | Фото: Israel Defense Forces/Flickr09.03 12:36   MIGnews.com

ЦАХАЛ арестовал депутата ПА от ХАМАСа

В ходе ночных и утренних рейдов в Иудее и Самарии 9 марта солдаты Армии обороны Израиля арестовали депутата палестинского парламента от ХАМАСа Самиру Халайка. Арабка была задержана в своем доме в Аль-Шуюхе, недалеко от Хеврона.

Как сообщают в ЦАХАЛе, помимо Халайки были арестованы еще четыре члена ХАМАСа – трое в Тулькареме и один в Рафате.




Стоит отметить, Самира Халайка стала уже третьим задержанным депутатом парламента ПА от ХАМАСа. В понедельник были арестованы Анвар Забун и Халед Тафеш. Кроме них, также задержали профессора университета Аль-Кудс Гассана Хермаса.

ШАБАК подтверждает факт ареста Самиры Халайки, но за что она была задержана, не отмечается.

"После допроса мы сможем дополнить информацию", - говорят в общей службе безопасности Израиля.

ЦАХАЛ арестовал депутата ПА от ХАМАСа | Фото: Thinkstock

Помимо того, в Тулькареме израильские пограничники арестовали 30-летнего араба, при котором была обнаружена винтовка и боеприпасы. А в Каландии и Катане израильские солдаты арестовали троих палестинцев, которые кидали по ним и по машинам камнями.
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