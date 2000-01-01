ЦАХАЛ арестовал депутата ПА от ХАМАСа

В ходе ночных и утренних рейдов в Иудее и Самарии 9 марта солдаты Армии обороны Израиля арестовали депутата палестинского парламента от ХАМАСа Самиру Халайка. Арабка была задержана в своем доме в Аль-Шуюхе, недалеко от Хеврона.
Как сообщают в ЦАХАЛе, помимо Халайки были арестованы еще четыре члена ХАМАСа – трое в Тулькареме и один в Рафате.
Стоит отметить, Самира Халайка стала уже третьим задержанным депутатом парламента ПА от ХАМАСа. В понедельник были арестованы Анвар Забун и Халед Тафеш. Кроме них, также задержали профессора университета Аль-Кудс Гассана Хермаса.
ШАБАК подтверждает факт ареста Самиры Халайки, но за что она была задержана, не отмечается.
"После допроса мы сможем дополнить информацию", - говорят в общей службе безопасности Израиля.
Помимо того, в Тулькареме израильские пограничники арестовали 30-летнего араба, при котором была обнаружена винтовка и боеприпасы. А в Каландии и Катане израильские солдаты арестовали троих палестинцев, которые кидали по ним и по машинам камнями.