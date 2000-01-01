09.03 12:36 MIGnews.com

ЦАХАЛ арестовал депутата ПА от ХАМАСа

#متابعة: قوات الاحتلال تعتقل النائب في المجلس التشريعي سميرة حلايقة عقب مداهمة منزلها في مدينة الخليل فجر اليوم. pic.twitter.com/HIzE2q0wku — Pal.Info.Center (@PalinfoAr) 9 марта 2017 г.

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В ходе ночных и утренних рейдов в Иудее и Самарии 9 марта солдаты Армии обороны Израиля арестовали депутата палестинского парламента от ХАМАСа Самиру Халайка. Арабка была задержана в своем доме в Аль-Шуюхе, недалеко от Хеврона.Как сообщают в ЦАХАЛе, помимо Халайки были арестованы еще четыре члена ХАМАСа – трое в Тулькареме и один в Рафате.Стоит отметить, Самира Халайка стала уже третьим задержанным депутатом парламента ПА от ХАМАСа. В понедельник были арестованы Анвар Забун и Халед Тафеш. Кроме них, также задержали профессора университета Аль-Кудс Гассана Хермаса.ШАБАК подтверждает факт ареста Самиры Халайки, но за что она была задержана, не отмечается."После допроса мы сможем дополнить информацию", - говорят в общей службе безопасности Израиля.Помимо того, в Тулькареме израильские пограничники арестовали 30-летнего араба, при котором была обнаружена винтовка и боеприпасы. А в Каландии и Катане израильские солдаты арестовали троих палестинцев, которые кидали по ним и по машинам камнями.