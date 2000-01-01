09.02 10:30 MIGnews.com

Аббас угрожает Трампу "дипломатической интифадой"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Палестинская автономия начнет "дипломатическую интифаду" в случае, если власти Соединенных Штатов Америки не откажутся от продвижения так называемой ближневосточной "Сделки века" за авторством администрации президента США Дональда Трампа.Об этом заявил председатель ПА Махмуд Аббас, сообщает интернет-издание The Times of Israel.Отметим, на данный момент Аббас пребывает в Иордании, откуда и отправится в Нью-Йорк, где представит перед Организацией Объединенных Наций свой собственный вариант мирного плана, который подразумевает создание палестинского государства в границах, оговоренных в 1967 году.Аббас уже несколько раз категорически отверг американский мирный план для Израиля и ПА, назвав его "пощечиной века".