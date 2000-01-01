09.02 17:07 MIGnews.com

ХАМАС ответил Нетаниягу и Беннетту

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В воскресенье, 9 февраля, террористическая группа ХАМАС отреагировала на заявления, сделанные премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Нафтали Беннеттом о возможных "смертельных действиях в Газе". Террористы предупредили Израиль о том, что любые "глупых действия" в Газе повлекут за собой последствия.ХАМАС подчеркнул, что угрозы только подтолкнут палестинцев к "продолжению своей борьбы" и вовлечению с Израилем "всех форм борьбы и сопротивления" для защиты своих прав и интересов.Министр обороны Нафтали Беннетт предупредил ХАМАС в воскресенье, что "никто не застрахован" от израильских военных действий после продолжающегося обстрела Израиля из Газы."Беззаконие руководства ХАМАСа приближает нас к фатальным действиям против них. Мы не будем сообщать, когда и где, но никто не застрахован", - сказал Беннет. Нетаниягу также предупредил, что Израиль "готов к решительным действиям против террористических организаций в Газе".