Нетаниягу направил предупреждение террористам в Газе
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил террористические группы в Газе, что Израиль готов к "сокрушительным действиям" против них, если нападения на еврейское государство продолжатся.
"Я хочу прояснить это: мы не примем агрессию со стороны Газы. Всего несколько недель назад мы убили главнокомандующего "Исламского джихада" в Газе [Баха Абу аль-Ата], и я предлагаю "Исламскому джихаду" и ХАМАСу освежить их воспоминания", - заявил Нетаниягу сегодня на открытии еженедельного заседания кабинета министров в Иерусалиме.
"Я не буду подробно описывать все наши действия и планы в средствах массовой информации, но мы готовы к сокрушительным действиям против террористических групп в Газе. Наши действия являются мощными, и они, мягко говоря, еще не завершены."
Помимо этого, Нетаниягу призвали немедленно аннексировать части Западного берега, несмотря на то, что посол США в Израиле Дэвид Фридман предостерег Израиль от односторонних действий.
"Председатель Совета Йешы Давид Эльхайяни вновь призывает премьер-министра выполнить свое обязательство перед жителями Иудеи, Самарии и Иорданской долины применить суверенитет перед выборами и сделать это как можно раньше", - говорится в заявлении.
"Он [Нетаниягу] имеет общественную и политическую поддержку."
Одед Ревиви, член Совета Йеша и мэр поселения Эфрат, также прокомментировал слова Фридмана, сказав, что уже планируется совместная американо-израильская комиссия для составления карт аннексии.