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`Поведение ХАМАСа приближает нас к смретоносным действиям` | Фото:09.02 15:34   MIGnews.com

"Поведение ХАМАСа приближает нас к смертоносным действиям"

Сегодня утром, 9 февраля, министр обороны Нафтали Беннетт провел ситуационную оценку в южном Израиле с участием главы южного командования генерал-майора Герци Халеви, заместителя начальника штаба генерал-майора Эяля Замира, командира дивизии Газы бригадного генерала Элиэзера Толедано, и представители КОГАТ, Шин Бет и Совета национальной безопасности.

"Я только что закончил оценивать ситуацию в Газе. Государство Израиль не хочет войны с ХАМАСом в Газе, но мы привержены безопасности жителей южных районов", - сказал Беннетт после встречи.

"Безответственное поведение лидеров ХАМАСа приближает нас к смертельным действиям против них."

"Мы не будем сообщать, когда и где, - отметил Беннет, добавив, - действие будет сильно отличаться от того, что ему предшествовало, - никто не застрахован."

"ХАМАС стоит перед выбором: выбрать жизнь и экономическое процветание или выбрать террор и заплатить невыносимую цену."

"Их действия будут определять результат."


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