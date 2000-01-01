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`Израиль – вот ключ к решению проблем Газы` | Фото:09.02 09:34   MIGnews.com

"Израиль – вот ключ к решению проблем Газы"

Помочь жителям Газы невозможно без сотрудничества с Израилем. Об этом заявил официальный представитель Катара Мухаммад аль-Имади, возглавляющий национальный комитет по восстановлению палестинского анклава, передает в пятницу, 9 февраля The Associated Press.

По его словам, ситуация в секторе Газы "устрашающая" и гуманитарный кризис в анклаве может спровоцировать очередную волну насилия.

Аль-Имади подчеркнул, что Катар выделяет Газе девять миллионов долларов и выразил надежду, что другие страны последуют этому примеру.

Катарский чиновник отметил, что его страна не поддерживает дипотношений с Израилем, добавив, что "без контактов с еврейским государством рассчитывать на какие-то эффективные действия в анклаве сложно".

"Тем, кто хочет работать в Газе, следует признать, что нет иного выбора, как сотрудничать с израильтянами. Даже добраться до Газы можно лишь через Израиль. Без Израиля ничего не происходит", - сказал он.

Представитель Катара также отметил, что в последние годы у него сложились партнерские отношения с координатором израильского правительства на контролируемых территориях, генералом Йоавом Мордехаем.

"Те, кто искренне хотят помочь Газе, должны действовать прагматично, ибо это и есть основная цель и намерения. Все остальное – политика", - повторил он. Иными словами, катарский представитель намекает, что демонстрации в защиту Газы, которые обычно превращаются в антиизраильские шабаши, ничего палестинцам не приносят. Это и есть политика, которой народ не накормишь.
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