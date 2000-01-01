09.02 16:50 MIGnews.com
Израиль: полиция задержала вооруженного ножом подростка
Арабского подростка вооруженного ножом задержали в поселении Хашмонаим в округе Биньямин. Инцидент произошел в пятницу, 9 февраля.
Отмечается, что 15-летний араб является жителей арабского поселка Билъин.
Уточняется, что подросток был задержан полицейскими и отправлен на допрос в ШАБАК.
Никто в результате происшествия не пострадал.
Ранее бойцы МАГАВ задержали вооруженного ножом палестинца, который пытался проникнуть в Пещеру Патриархов в Хевроне. Подозреваемый был доставлен на допрос в службу безопасности.
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