09.02 16:50 MIGnews.com

Израиль: полиция задержала вооруженного ножом подростка

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Арабского подростка вооруженного ножом задержали в поселении Хашмонаим в округе Биньямин. Инцидент произошел в пятницу, 9 февраля.Отмечается, что 15-летний араб является жителей арабского поселка Билъин.Уточняется, что подросток был задержан полицейскими и отправлен на допрос в ШАБАК.Никто в результате происшествия не пострадал.Ранее бойцы МАГАВ задержали вооруженного ножом палестинца, который пытался проникнуть в Пещеру Патриархов в Хевроне. Подозреваемый был доставлен на допрос в службу безопасности.