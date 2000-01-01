09.02 10:19 MIGnews.com

"Иерусалим – исламский и христианский, но не еврейский"

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Иерусалим является "арабским, исламским и христианским, но никак не еврейским" городом.Об этом заявил председатель ПА Махмуд Аббас в своем выступлении в Рамалле, передает в пятницу, 9 февраля Arutz Sheva."Палестинцы никому не позволят сказать, что это "столица еврейского образования" или переместить в это город американское посольство", - подчеркнул палестинский лидер.В своей речи Аббас также отметил, что ПА не согласится удалить вопросы о "статусе" Иерусалима и о "праве на возвращения палестинских беженцев" из списка вопросов, которые должны обсуждаться за столом переговоров.По его словам, палестинцы согласны на решение, которое будет реализацией формулы "двух государство" в границах до 1967 года и с Восточным Иерусалимом в качестве столицы "палестинского государство".Лидер ПА добавил, что 20 февраля собирается выступить в Совете Безопасности ООН, где, как он ожидает, ответит на "Декларацию Трампа" по Иерусалиму.