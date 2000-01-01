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Террориста из Петах-Тиквы обезвредили швейной машинкой 09.02 21:47   MIGnews.com

Террориста из Петах-Тиквы обезвредили швейной машинкой

Стали известны обстоятельства теракта, произошедшего сегодня на улице Барон Хирш в Петах-Тикве – около городского центрального рынка, который был переполнен в преддверии шаббата.



Как уже сообщалось, террорист открыл огонь из самодельного пулемета типа "Карл-Густав", сделанного из водопроводных труб и других запчастей. Как известно, подобное оружие весьма ненадежно и поэтому несколько раз оно заклинило. Если бы не это, число жертв могло быть куда выше. Очевидец рассказал порталу Walla, что террорист попытался расстрелять и посетителей одного из магазинов, но там его оружие вообще не сработало.

От рынка он побежал по улице Монтефиори, попутно расстреливая прохожих. Добежав до магазина швейных машинок, он выбросил свой заклинивший пулемет и достал отвертку, попытавшись ранить преследовавшего его Ави Асафа. Но тот кинул в террориста швейную машинку, после чего его удалось нейтрализовать.

"Я слышал выстрелы и крики людей "террорист! Террорист!". Когда террорист побежал, я начал преследовать его. Вместе с четырьмя другими людьми я пробежал за ним два или три квартала. Потом он забежал в магазин, взял две отвертки и пытался меня порезать. Я взял стул, чтобы его остановить. Каким-то образом он все же поранил меня в ухо и шею", - говорит Асаф.




По словам очевидцев, лежа на земле, араб начал звать на помощь.

В результате теракта три человека – мужчина и две женщины – получили огнестрельные ранения, один мужчина был ранен ножом. Еще один израильтянин получил удар в голову. Их всех доставили в больницу Бейлинсон, как и троих человек с признаками шока.
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