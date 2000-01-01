09.02 21:47 MIGnews.com

Террориста из Петах-Тиквы обезвредили швейной машинкой

SHOOTING/STABBING ATTACK - FINAL U/D:



- Petach Tikva marketplace

- 7 wounded

- 2 moderately



WATCH TERRORIST BEING CAUGHT AND ARRESTED. pic.twitter.com/TTyGDS159W — Israel News Feed (@IsraelHatzolah) 9 февраля 2017 г.

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Стали известны обстоятельства теракта, произошедшего сегодня на улице Барон Хирш в Петах-Тикве – около городского центрального рынка, который был переполнен в преддверии шаббата.Как уже сообщалось, террорист открыл огонь из самодельного пулемета типа "Карл-Густав", сделанного из водопроводных труб и других запчастей. Как известно, подобное оружие весьма ненадежно и поэтому несколько раз оно заклинило. Если бы не это, число жертв могло быть куда выше. Очевидец рассказал порталу Walla, что террорист попытался расстрелять и посетителей одного из магазинов, но там его оружие вообще не сработало.От рынка он побежал по улице Монтефиори, попутно расстреливая прохожих. Добежав до магазина швейных машинок, он выбросил свой заклинивший пулемет и достал отвертку, попытавшись ранить преследовавшего его Ави Асафа. Но тот кинул в террориста швейную машинку, после чего его удалось нейтрализовать."Я слышал выстрелы и крики людей "террорист! Террорист!". Когда террорист побежал, я начал преследовать его. Вместе с четырьмя другими людьми я пробежал за ним два или три квартала. Потом он забежал в магазин, взял две отвертки и пытался меня порезать. Я взял стул, чтобы его остановить. Каким-то образом он все же поранил меня в ухо и шею", - говорит Асаф.По словам очевидцев, лежа на земле, араб начал звать на помощь.В результате теракта три человека – мужчина и две женщины – получили огнестрельные ранения, один мужчина был ранен ножом. Еще один израильтянин получил удар в голову. Их всех доставили в больницу Бейлинсон, как и троих человек с признаками шока.