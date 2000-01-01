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Nakonu.com
09.02 20:11 MIGnews.com
Видео с места теракта в Петах-Тикве
Очевидцы опубликовали видео с места атаки на рынке в Петах-Тикве.
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