Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Видео с места теракта в Петах-Тикве 09.02 20:11   MIGnews.com

Видео с места теракта в Петах-Тикве

Очевидцы опубликовали видео с места атаки на рынке в Петах-Тикве.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:44
Россия гарантирует, что ее оружие не окажется у "Хизбаллы"
20:28
Китай начнет снимать отпечатки пальцев всех иностранцев
19:29
Полиция разгоняла негодующих ортодоксов водяными пушками  
19:00
Париж боится, что российские хакеры помогут Ле Пен победить
18:40
Теракт в Петах-Тикве. Одну из жертв избили прохожие
18:27
"Закон о форпостах защищает права палестинцев"
17:48
В Турции будет референдум о расширении полномочий президента
17:29
Иорданец, убивший 7 израильских школьниц, выходит на свободу
17:22
Турция сообщила об ударе ВКС РФ по турецким военным в Сирии
16:59
Эйфелеву башню обнесут стеной от террористов
16:30
Новое оружие ХАМАСа против Израиля - боевые псы
16:17
Жилищный вопрос: Спрос падает, цены пока нет
15:55
МВФ в восторге от экономики Израиля
15:37
По факту смерти вратаря Чанова заведено уголовное дело
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus