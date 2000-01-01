09.02 16:30 MIGnews.com

Новое оружие ХАМАСа против Израиля - боевые псы

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Не имея возможностей регулярной армии – будучи не в состоянии приобрести боевую авиацию или танки – ХАМАС пытается хотя бы создать видимость таковой. Так израильские эксперты отозвались о боевом параде, который прошел на прошлой неделе в Газе, где боевики впервые продемонстрировали своих боевых псов."Собачий" отряд является частью туннельного подразделения группировки "Нохба" ("Избранные") при помощи которого, очевидно, террористы собираются патрулировать границу с Израилем, а также оттеснять арабских демонстрантов, которые, кидая камнями по солдатам ЦАХАЛа, повреждают забор безопасности.Это является ничем иным, как "пиар-ходом ХАМАСа", пародией на "собачьи" отряды, имеющиеся в армиях других стран, в том числе и израильскую – кинологическое подразделение ЦАХАЛа называется "Окец", что в переводе с иврита значит "жало".Так считает и командир гражданской кинологической службы Израиля Майк Бен Яаков."Это типичные приемы психологической войны ХАМАСа и "Хизбаллы". Сфотографироваться с собакой может кто угодно. Естественно, ХАМАС пытается выглядеть настоящей армией – у них не может быть ни F-16, ни танков "Меркава", но они могут найти собаку, сфотографироваться с ней и выставить это своим кинологическим подразделением. По моему скромному мнению, у них не может быть подразделения такими возможностями, ХАМАС занимается дезинформацией", - цитирует его "Аруц Шева".Для его организации понадобилось целых 17 лет, чтобы разработать базу для тренировки и подготовки служебных собак для различных целей.