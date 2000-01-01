"Хизбалла" стягивает боевиков и технику к границе Израиля
Террористическая организация "Хизбалла" перемещает своих боевиков и военную технику к ливанской границе с Израилем.
Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.
Соответствующая информация появилась после иранского ракетного удара по авиабазам Соединенных Штатов Америки в Иране в отместку за ликвидацию главаря бриды "Аль-Кудс", генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани.
В свою очередь верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США пытаются уничтожить "Хизбаллу", чтобы помочь Израилю.