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Французам посоветовали соблюдать осторожность в Хайфе | Фото:09.01 10:04   MIGnews.com

Французам посоветовали соблюдать осторожность в Хайфе

Граждан Франции призвали соблюдать в городе Хайфа осторожность в свете эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Соответствующую рекомендацию выпустило министерство иностранных дел Франции в среду, 8 января, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"После недавней эскалации напряженности в регионе город Хайфа стал явным объектом угроз", - подчеркнули дипломаты, не предоставив никаких подробностей, однако по контексту можно понять, что речь идет об угрозе Ирана нанести удар по Хайфе и Дубаю в случае, если США ответят на ракетный обстрел собственных баз в Ираке.


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